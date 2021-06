Hunde zum DNA-Test: So sollen Gacki-Sünder ausgeforscht werden

Internationale Vorbilder

Und so soll „Kommissar DNA“ zu den Gacki-Sündern führen: Hundehalter haben ihren Hund einem DNA-Test mittels Speichelprobe zu unterziehen und dieses DNA-Profil wird in einer zentralen Datenbank gespeichert. Wird also ein zurückgelassenes Häufchen entdeckt, kann man mit einer Probe den tierischen (der ja nichts dafür kann) und den menschlichen (der dafür verantwortlich ist) Verursacher ausforschen. Klingt abenteuerlich, hat aber schon internationale Vorbilder. 2016 hat etwa ein Londoner Stadtteil eine derartige DNA-Datenbank getestet, in den USA gab es Ähnliches und die DNA der 40.000 Hunde Südtirols hätte bis 1. Jänner 2021 erhoben werden müssen, das wurde aber um ein Jahr verschoben.

Baden kann einen derartigen Schritt nicht alleine durchziehen. „Eine solche Datenbank macht ja auch nur österreichweit Sinn. Die gesetzliche Grundlage muss auf Bundes- und Landesebene geschaffen werden“, so Szirucsek. Eine entsprechende Resolution will der Gemeinderat noch im Juni beschließen.