Hotelierin in Mannswörth baut sich ihre eigene Teststraße

Corona-Tests direkt in ihrem Hotel hält Doris Reinisch für keine gute Idee. Sie sehe dies sowohl für Mitarbeiter als auch für Gäste als Eingriff in die Intimsphäre, sagt die Unternehmerin aus der Schwechater Katastralgemeinde Mannswörth. Außerdem wolle sie Falschtestungen vermeiden, solange noch ungeklärt sei, wer dafür verantwortlich gemacht werden kann. Also hat Reinisch nun eine eigene Teststraße im Ort mit medizinischem Fachpersonal aufgezogen.