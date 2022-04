Horn: Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Maier tritt zurück

"Vor 30 Jahren, am 30. April 1992, wurde ich Mitglied in der Jungen Volkspartei", heißt es im Statement des bisherigen Horner ÖVP-Bürgermeister Jürgen Maier. Er habe die vergangenen 30 Jahre "unglaublich gerne in der Politik verbracht und für die Bürgerinnen und Bürger gearbeitet.

"Gefordert wie nie"

"Die letzten Jahre waren durch die größten Krisen meiner Generation geprägt und haben auch mich persönlich gefordert wie nie. Aber auch in den letzten Jahren hat sich die Arbeit ausgezahlt. Wir konnten in der Region und auf Landesebene vieles besser bewältigen als anderswo. Die Arbeit der letzten Jahre und vor allem der letzten beiden Jahre hat mir persönlich aber viel abverlangt. Wenig Zeit für Familie, Interessen und Hobbys – praktisch keine Zeit für Erholung und Freizeit. 30 Jahre – und besonders die letzten Jahre – haben sich spürbar auf mich und meine Gesundheit ausgewirkt. Sie haben bei mir, wie bei vielen, die zu lange unter zu viel Stress stehen, rasch zu einer schweren Erkrankung geführt", lässt Maier in einer Aussendung wissen.

Dankeschön für Zusammenarbeit

Er müsse nun rasch zur Erholung finden und könne deshalb nicht jenen Einsatz zeigen, den er in den letzten 30 Jahren gebracht habe. "Deshalb habe ich zuerst Gespräche geführt und dann einen Entschluss gefasst. Einen Entschluss, den ich heute auch öffentlich machen möchte: Ich werde mich aus gesundheitlichen Gründen von allen politischen, parteipolitischen und öffentlichen Ämtern zurückziehen. Um einerseits diese Erholung für mich und andererseits gute politische Arbeit für die Region sicherstellen zu können. Ich bitte um Verständnis, dass Erholung auch bedeutet, dass ich vorerst für keine weiteren öffentlichen Erklärungen zur Verfügung stehe. Aber: Ich möchte die Gelegenheit nutzen und danke sagen. Danke für wunderbare 30 Jahre Arbeit für unsere wunderschöne Heimat, und wunderbare 30 Jahre Zusammenarbeit mit großartigen Menschen“, sagt Landtagsabgeordneter Jürgen Maier.