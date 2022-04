Der teure Weg zurück zu mehr Natur in Niederösterreich

Wurde mittlerweile die größte Fischwanderhilfe Österreichs am Kraftwerk Altenwörth im Bezirk Tulln auf einer Länge von 12,5 Kilometern fertigstellt, so läuft derzeit unter anderem noch die Anbindung des Spittelauer Arms bei Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) an die Donau. Hier werden Flussbausteine entfernt, damit wieder Wasser aus der Donau in den Nebenarm fließen kann.