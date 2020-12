Holzschuppen stand lichterloh in Flammen: Großeinsatz

Zu einem Großeinsatz in Laimbach im Bezirk Melk mussten die Einsatzorganisationen im südlichen Waldviertel in der Nacht ausrücken. Kurz nach Mitternacht war dort der Schuppen eines Wohnobjektes in Flammen aufgegangen. Weil das angrenzende Wohnhaus massiv gefährdet war, wurde von der Bezirksalarmzentrale die höchste Alarmstufe B3 ausgelöst. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte das Feuer entdeckt und Alarm geschlagen.

Vollbrand

Beim Eintreffen der ersten Löschmannschaften stand das hölzerne Gebäude bereits in Vollbrand. Die ersten massiven Löschangriffe unter Einsatz von schwerem Atemschutz zeigten rasch Wirkung. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte damit unterbunden werden.