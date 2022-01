Hollabrunner Schüler entwerfen Buch zu 150 Jahre Nordwestbahn

Eigentlich hätte es Anfang November ein Festwochenende zum 150. Jubiläum der Nordwestbahn geben sollen. Da die Feierlichkeiten aufgrund von Corona ausfielen, entschied der Lehrer Werner Prokop, gemeinsam mit seiner Klasse der HLW Hollabrunn ein Jubiläumsbuch über die geschichtsträchtige Eisenbahnlinie zu verfassen.

Von März bis Juni des vergangenen Jahres arbeiteten die Schülerinnen an dem Projekt. Danach folgte noch ein Besuch in der Druckerei in Stockerau. Pünktlich zum Jubiläum am ersten November konnte das Buch dann zum Verkauf freigegeben werden.

Neben einem eisenbahnhistorischen Überblick über die 150 Jahre alte Geschichte der Nordwestbahn wird auch der Streckenverlauf nachgezeichnet. „Die Reise beginnt beim ehemaligen Nordwestbahnhof bzw. Praterstern und geht über Korneuburg, Hollabrunn und Retz bis ins tschechische Znaim“, erklärt der Lehrer Werner Prokop.