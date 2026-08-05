Nach 106 Jahren: Kaufhaus Schwayer in Zellerndorf schließt

Seit mehr als 100 Jahren gehörte das Kaufhaus Schwayer zu Zellerndorf im Bezirk Hollabrunn. Der Nahversorger war fixer Bestandteil der Gemeinde - diese Ära endete nun.

Modernisiert und erweitert Das Geschäft wurde in seiner 106-jährigen Geschichte immer wieder modernisiert, erweitert und an die Bedürfnisse der Zeit angepasst. Zuletzt führten Karl und Hedwig Schwayer den Familienbetrieb, 36 Jahre lang. Am 31. Juli wurde dieses Kapitel ihres Lebens geschlossen - und auch der Nahversorger. Doch im September wird ein neuer Sparmarkt in der Gemeinde eröffnen.

Im Jahr 1920 hat alles begonnen: Karl Schwayer, Großvater des heutigen Firmeninhabers, eröffnete in Zellerndorf ein Gemischtwarengeschäft. Später übersiedelte der Betrieb an den heutigen Standort auf der Hauptstraße. 1967 übernahmen Rudolf Schwayer und seine Gattin Marianne das Geschäft. 1975 wurde von Bedienung auf Selbstbedienung umgestellt. Am 1. Juli 1990 führten schließlich Karl Schwayer und seine Frau Hedwig die Familientradition weiter. Gespür für Kunden Karl und Hedwig Schwayer entschieden sich damals bewusst für den Betrieb, obwohl beide gute berufliche Möglichkeiten gehabt hätten. 36 Jahre lang führten sie das Kaufhaus mit großem Einsatz und einem besonderen Gespür für ihre Kundinnen und Kunden.

Die Entwicklung des Sparmarktes wurde mehrfach ausgezeichnet: Das Kaufhaus Schwayer erhielt unter anderem den „Käsekaiser 2002 und 2005“ für die schönste Käsevitrine Österreichs, erreichte 2005 den dritten Platz beim Lebensmittelkaufmannpreis des niederösterreichischen Lebensmitteleinzelhandels und wurde 2015 mit dem „Goldenen Merkur“ als bester selbstständig geführter Sparmarkt Österreichs ausgezeichnet. Bürgermeister, Heurigenwirt und Interessensvertreter Neben dem Geschäft war Karl Schwayer in vielen anderen Bereichen engagiert. Er war von 2010 bis 2015 Bürgermeister von Zellerndorf. Gemeinsam mit seiner Frau Hedi führte er einen sehr beliebten Heurigen, er brachte sich in der politischen Interessenvertretung ein und war in Gremien des Lebensmittelhandels der Wirtschaftskammer NÖ sowie bei Spar vertreten.

Besonders wichtig war ihm, dass die Nahversorgung in Zellerndorf in Zukunft gesichert bleibt und so hat er sich stark dafür eingesetzt, dass ein Sparmarkt in Zellerndorf gebaut wird. Sein Einsatz war erfolgreich: Am 10. September wird der neue Sparmarkt eröffnet. Täglicher Kontakt mit vielen Menschen Bei der Verabschiedung wurde deutlich, wie sehr das Kaufhaus über Jahrzehnte ein Ort der Begegnung war: Hedwig Schwayer erinnerte daran, dass man durch den täglichen Einkauf mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen sei – mit Kindern, jungen Familien ebenso wie mit Seniorinnen und Senioren. Gerade dieser persönliche Kontakt habe die Arbeit besonders schön gemacht.