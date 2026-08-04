Mitten in der Hitzewelle: Hollabrunn plant Eislaufplatz-Überdachung

Die Hitzewelle hat das Land fest im Griff, wer nicht schwitzt, war nicht dabei. An Winterjacken, Schal, Haube und Eislaufkufen ist noch lange nicht zu denken. Oder doch?

Hollabrunns Vizebürgermeister Alexander Eckhardt (SPÖ) war am Wochenende mit seinem Team im Hollabrunner Freibad, um Eis an die Badegäste zu verteilen. Die Stimmung, wie auch die persönlichen Gespräche, waren gut, die süße Überraschung wurde gern angenommen. Freizeitbetriebe werden attraktiver „Unser Freibad ist ein echtes Aushängeschild für Hollabrunn“, meint Eckhardt, der für die Freizeitanlagen der Stadt zuständig ist. Darum ist ihm wichtig, dass die Hollabrunner Freizeitbetriebe laufend weiterentwickelt und attraktiver gemacht werden. Hinter dem Freibad liegt etwa der Eislaufplatz. Diesen zu verbessern ist ein zentrales Zukunftsprojekt des Vizes, konkret geht es um eine Überdachung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SPÖ Hollabrunn Am Wochenende verteilte die Hollabrunner SPÖ Eis im Freibad und sprach über die neuen Pläne für die Freizeitanlagen: Ein Dach für den Eislaufplatz.

Ein Thema, welches in der Stadt nicht neu ist, aber während der Hitzewelle prescht Eckhardt vor: Nach seinen Plänen soll ein Dach für den Eislaufplatz bereits im kommenden Jahr realisiert werden. „Im März gab es erste Gespräche mit den Verantwortlichen des Eislaufplatzes“, sagt der Vizebürgermeister auf KURIER-Nachfrage. Die weiteren notwendigen Weichen sollen in den Budgetverhandlungen fürs kommende Jahr gestellt werden. Überdachung für rund 400.000 Euro Wie soll die Überdachung finanziert werden? Immerhin muss die Stadtgemeinde sparen, der Schuldenstand liegt bei 70,8 Millionen Euro. „Wir haben jährlich ein Budget für Projekte“, so Eckhardt. Einige wurden nicht umgesetzt, das Budget ist also noch zu haben. Mitte August werde es eine weitere Besprechung geben. Erste Kostenschätzungen gibt es bereits. „Da sind wir bei rund 400.000 Euro“, sagt der Vize, der das Projekt nun umsetzen möchte.