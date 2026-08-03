Hollabrunn baut Hilfen aus: Neuer Rabatt mit FairnessCard

Die FairnessCard gibt es seit fast einem Jahr in Hollabrunn. Sie hat die Hollabrunner Sozialcard abgelöst, die 2011 eingeführt worden ist. Alexander Eckhardt, SPÖ-Vizebürgermeister, nennt die FairnessCard die „wichtigste sozialpolitische Errungenschaft der Stadtgemeinde Hollabrunn“, die armutsgefährdete Menschen unterstützt.

Nun wird das Angebot der FairnessCard auf Initiative des Vizebürgermeisters und SPÖ-Klubobfrau Sandra Damböck-Lehr weiter ausgebaut: Mit dem Phönixmarkt wurde der erste Kooperationsbetrieb gewonnen. Besitzerinnen und Besitzer der FairnessCard erhalten dort ab sofort 25 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf. Die Vergünstigung gilt bis auf Widerruf. Soziale Unterstützung wird ausgebaut „Die FairnessCard war für uns nie ein abgeschlossenes Projekt, sondern ein Auftrag, soziale Unterstützung laufend auszubauen“, betont Eckhardt. „Mit dem Phönixmarkt schaffen wir erstmals einen direkten finanziellen Vorteil beim Einkauf. Das hilft genau dort, wo die steigenden Lebenshaltungskosten viele Menschen am stärksten treffen.“ Der Sozialmarkt Phönix ist seit Mai 2025 in der Bahnstraße 8 in Hollabrunn zu finden.

Bereits 80 Nutzer der FairnessCard Die FairnessCard richtet sich an Menschen mit Hauptwohnsitz in Hollabrunn, die seit mindestens einem Jahr in der Stadtgemeinde leben und deren Haushaltseinkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Rund 80 Hollabrunnerinnen und Hollabrunner nutzen derzeit die Karte, die zahlreiche Unterstützungsleistungen – von kostenlosen Eintritten ins Freibad und auf die Kunsteisbahn über die kostenlose Nutzung des Anrufsammeltaxis bis hin zu Zuschüssen für Heizkosten, Musikschule und Kindergarten – umfasst.