Ein "Oskar der Fleischbranche" ging an Fleischerei im Bezirk Hollabrunn

Elf österreichische Betriebe erhielten beim 25. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren je einen Ehrenpreis. Einer davon ging in den Bezirk Hollabrunn , genauer gesagt nach Zellerndorf .

Mit Bauernblunz-Kranzl und Weinviertler Kantwurst zum Sieg

Die Dorffleischerei Arthold konnte sich erfolgreich behaupten und erhielt einen Ehrenpreis für die Regionalserie - überreicht wurde dieser von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Diese Auszeichnung, die auch "Oskar der Fleischbranche" genannt wird, würdigt die konstant hohe Qualität und das handwerkliche Können des Unternehmens.

Die Produkte der Siegerserie vom Fleischerhandwerk Arthold sind: Schwarze Weinviertler, Weinviertler Pikante Extra, Weinviertler Bauernblunzn-Kranzl, Weinviertler Osso Collo, Manhartsberger und Weinviertler Kantwurst.