Ein "Oskar der Fleischbranche" ging an Fleischerei im Bezirk Hollabrunn
Elf österreichische Betriebe erhielten beim 25. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren je einen Ehrenpreis. Einer davon ging in den Bezirk Hollabrunn, genauer gesagt nach Zellerndorf.
Mit Bauernblunz-Kranzl und Weinviertler Kantwurst zum Sieg
Die Dorffleischerei Arthold konnte sich erfolgreich behaupten und erhielt einen Ehrenpreis für die Regionalserie - überreicht wurde dieser von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Diese Auszeichnung, die auch "Oskar der Fleischbranche" genannt wird, würdigt die konstant hohe Qualität und das handwerkliche Können des Unternehmens.
Die Produkte der Siegerserie vom Fleischerhandwerk Arthold sind: Schwarze Weinviertler, Weinviertler Pikante Extra, Weinviertler Bauernblunzn-Kranzl, Weinviertler Osso Collo, Manhartsberger und Weinviertler Kantwurst.
- Fleischhauerei Hutegger, Bad Hofgastein (Salzburg)
- Fleischerfachgeschäft Steiner, Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt-Land)
- Seidl Fleischerhandwerk GmbH, Neunkirchen (Bezirk Neunkirchen)
- Ellegast GmbH, Amstetten (Bezirk Amstetten)
- Johann Feichtinger GesmbH & Co. KG, Brunnenthal (Oberösterreich)
- Rudolf Frierss & Söhne Fleisch- und Wurstspezialitäten, Villach (Kärnten)
- Landmetzgerei Gasthof Hiegelsperger, Zell am Pettenfirst (Oberösterreich)
- Rainer Klang, Allentsteig (Bezirk Zwettl)
- Fleischhof Oberland, Imst (Tirol)
- Fleischerhandwerk Arthold, Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn)
Mit dieser Leistung zählt die Fleischerei Arthold zu den führenden Betrieben und setzt ein starkes Zeichen für die regionale Fleischverarbeitung. "Diese Ehrung ist für uns eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Qualität und Handwerk stehen bei uns an erster Stelle – und wir freuen uns, dass dies auch anerkannt wird", freut sich Juniorchef Gerald Arthold über diese besondere Anerkennung.
