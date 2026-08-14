Zwei Jahre nach der Flut im Sonnendach: „Wir feiern das Überleben“

„Wenn schwarze Wolken aufziehen, dann sind gerade die Klienten im Wohnhaus nervös und fragen, ob da eh nicht wieder etwas runterkommt“, erzählt Sonja Dürnsteiner, kaufmännische Leiterin des Vereins Sonnendach - Behindertenhilfe für den Bezirk Hollabrunn. Sie gibt zu: Bei ihr und den Mitarbeitern verursachen Gewitterwolken ebenso noch ein mulmiges Gefühl.

Das verheerende Unwetter, das die Tagesstätte komplett flutete, jährt sich heuer zum zweiten Mal. „Wir klopfen auf Holz. Wir bleiben ab jetzt verschont“, sagt eine Betreuerin während des KURIER-Besuchs. Damit sich ein solches Unglück nicht wiederholt, hat sich sehr viel auf dem Areal in der Hollabrunner Aumühlgasse getan. Rückblick auf den verheerenden August 2024 Was war im August 2024 passiert? „Es war an einem Freitag und am Sonntag“, erinnert sich Dürnsteiner genau. Am 16. August entlud sich eine erste Gewitterzelle über Hollabrunn. Der Tennisplatz auf der anderen Straßenseite, das Reitzentrum in der Nähe und das Sonnendach wurden vom Starkregen geflutet. Gäste der Hollabrunner Augustwiesn mussten in Sicherheit gebracht werden.

Hollabrunn wurde für einige Tage zum Katastrophengebiet erklärt. Wasser und Schlamm drangen in den Keller der Sonnendach-Tagesstätte. Als die Aufräumarbeiten abgeschlossen waren, kam bereits das nächste Gewitter, der nächste Starkregen. Der gesamte Keller stand zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden bis zur Decke unter Wasser. Gartenmauer, Auffangbecken und Sandsäcke Zwei Jahre später umfasst das Areal eine Gartenmauer, die schon bei einem Unwetter im Vorjahr Schlimmeres verhindert hat. Im Garten hinter dem Wohnhaus gibt es nun ein Retentionsbecken, welches das Oberflächenwasser sammelt. Neben der Einfahrt liegen Sandsäcke für den Ernstfall bereit.

Außerdem ist das Sonnendach nun im Besitz von mobilen Hochwasserschutz-Paneelen aus Kunststoff, die in der Einfahrt aufgestellt werden können. Diese halten das Wasser von außen fern, aber: „Sie können auch schnell wieder abgebaut werden, damit Einsatzkräfte herein können“, weiß Dürnsteiner. Spende brachte neue Geräte für die Werkstatt In der Werkstatt hat sich seit dem letzten KURIER-Besuch einiges getan. „Wir haben wieder Geräte“, so Dürnsteiner. „Wir konnten alles, was wir gebraucht haben, kaufen und mussten nicht noch einmal nachdenken“, ist sie dankbar für eine Spende von „The Potatoe Foundation“ der Firma Lamb Weston. „Sie haben uns 15.000 Euro gespendet. Der Kostenvoranschlag für alle Geräte der Werkstatt betrug auch 15.000 Euro“, erzählt sie.

Fakten zur Einrichtung Sonnendach Im Hollabrunner Sonnendach werden derzeit 39 Klienten in der Tagesstätte betreut.

Im Wohnhaus leben zwölf Klientinnen und Klienten, denen dort ein Zuhause geschaffen wurde.

Die Klientinnen und Klienten freuen sich über Auftragsarbeiten. Zuletzt halfen sie einem Landwirten bei der Knoblauch- und Erdäpfelernte.

Der Verein Sonnendach - Behindertenhilfe für den Bezirk Hollabrunn ist auf Spenden angewiesen. Wer unterstützen möchte, kann dies über die Website tun (www.sonnendach.at) oder direkt überweisen: IBAN: AT87 3232 2000 0005 6077

Neue Räume im oberen Stock Die Baustelle in der Tagesstätte ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Das Erdgeschoss ist wieder hergerichtet, nun wird im Obergeschoss saniert. Gerade wurden neue Heizkörper installiert; es wurde bereits ausgemalt, der Fußboden saniert. Es gibt ein neues Pflegezimmer sowie einen neuen Begegnungs- und Bewegungsraum, dort verbessern die Klientinnen und Klienten ihre Motorik. Selbst der Lagerraum wurde adaptiert: „Da waren noch Tapeten aus den 50er-Jahren drinnen“, schmunzelt Dürnsteiner.