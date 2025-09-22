Ein Jahr nach der Flut: Freude ist im Hollabrunner Sonnendach zurück

"Es war unsere erste Sitzung nach Corona. Das Wetter war so freundlich wie heute. Wir waren froh, dass die Krise hinter uns war und es jetzt bergauf geht." Niemandem war die Ironie der Worte von Nicole Feucht, der Obfrau des Vereins "Sonnendach - Behindertenhilfe für den Bezirk Hollabrunn", bei der Jubiläums- und Wiedereröffnungsfeier entgangen. Denn damit beschrieb sie den 14. August 2024. "Nur zwei Tage später war alles anders", und jeder der Gäste wusste genau, was Feucht meinte.

Im August des Vorjahres entlud sich eine Gewitterzelle über Teile der Bezirkshauptstadt. Die Gäste der Augustwiesn mussten evakuiert werden, ebenso die Pferde des Hollabrunner Reitzentrums, das sich ganz in der Nähe befindet. Die Tennishalle und die Tagesstätte des Vereins Sonnendach auf der gegenüberliegenden Straßenseiten standen unter Wasser. "Die Bilder haben mir einen Schock versetzt", erinnert sich Feucht, die die Hiobsbotschaft im Urlaub erhielt. Kaum war der Schlamm weg, folgte nächste Überflutung Und als der ganze Schlamm aus dem Keller der Tagesstätte, der komplett unter Wasser stand, draußen war, Feuerwehren, Freiwillige und Sonnendach-Mitarbeiter endlich durchatmen konnten, kam das nächste Gewitter. Alles wiederholte sich, nur einen Tag später. "Wir standen vor der Schließung. Es schien einfach alles aussichtslos", erinnert sich Feucht. Doch dann wurde der Verein von einer Welle der Hilfsbereitschaft erfasst. Es wurde mit angepackt und gespendet - auch der KURIER sammelte bei einer Spendenaktion mehr als 41.000 Euro.

Beim Starkregen im Juli diesen Jahres kehrten Erinnerungen an die Verwüstung 2024 zurück. "Die Gartenmauer hat uns vor Wassereintritt geschützt", ist Feucht froh. Die Investition von 120.000 Euro in die 140 Laufmeter lange Mauer hat sich somit bereits bezahlt gemacht. Ein Retentionsbecken im Garten des Areals, das 170 Kubikmeter Wasser fasst, ist noch in Arbeit. Sonnendach-Wohnhaus blieb bewohnbar Im Herbst 2024 war die Tagesstätte verwüstet, im Wohnhaus stand das Wasser zentimeterhoch, doch die Bewohner konnten bleiben. "Eine Übersiedelung wäre der Supergau gewesen", erzählt die kaufmännische Leiterin, Sonja Dürnsteiner, bei der Führung durchs sanierte Gebäude. Denn ein Ausweichquartier zu finden, das den Anforderungen der Klienten entspricht, wäre mehr als herausfordernd geworden.

Wiedereröffnung und einige Jubiläen Am vergangenen Freitag wurden aber nicht nur die Wiedereröffnung nach der Unwetterverwüstung gefeiert, sondern auch einige Jahrestage: Vor 35 Jahren wurde der Verein Sonnendach gegründet, vor 30 Jahren die Tagesstätte errichtet und vor zehn das Wohnhaus.

Sonja Dürnsteiner bei der Führung durchs Wohnhaus. Der Verein "Sonnendach - Behindertenhilfe für den Bezirk Hollabrunn" hatte einiges zu feiern: Wiedereröffnung nach dem Unwetter im Vorjahr, und drei Jubiläun: 35 Jahre Vereinsgründung, 30 Jahr Tagesstätte und 10 Jahre Wohnhaus. Seit zehn Jahren gibt es das Sonnendach-Wohnhaus, in dem zwölf Klienten leben. Sonja Dürnsteiner erklärte, wo vor einem Jahr das Wasser herkam. Das neue Retentionsbecken hinter dem Wohnhauses des Sonnendachs soll zusätzlichen Schutz vor Überflutungen bieten. Die Einfahrt im hinteren Bereich des Areals wurde zugemauert, um vor Wassereintritt geschützt zu sein. Andrea Zehetner (r.) ist seit 30 Jahren Klientin der Tagesstätte. Daniela Dietmann ist seit 30 Jahren Klientin der Tagesstätte. Thomas Kromoser (Land NÖ) und Sonnendach-Obfrau Nicole Feucht überreichten den langjährigen Tagesstätten-Klientinnen Daniela Dietmann (2.v.l.) und Andrea Zehetner (r.) eine Urkunde. Sonja Dürnsteiner führte durch die frisch sanierte Tagesstätte.

Eine Frau der ersten Stunde ist Maria Breindl. Die ehemalige Direktorin der Allgemeinen Sonderschule war sehr gerührt, als sie zu den Gästen sprach. Kinder mit Beeinträchtigung sollten auch etwas haben, wo sie nach der Schule hingehen können, das war damals die Vision. "Es sollte überschaubar und familiär sein", erinnert sich Breindl. Auf die Idee im September 1990 folgte die Vereinsgründung im November. "Ein denkwürdiger Tag", sollte der 24. Dezember 1990 werden, da besichtigte der Vereinsvorstand das Areal in der Aumühlgasse, wo heute Tagesstätte und Wohnheim stehen.