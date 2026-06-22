Sonnendach: Hollabrunner Gemeinderäte grillen für Behindertenhilfe

"Schaut euch die Fotos an, die Menschen dort sind so herzlich. Wirklich immer, egal, wann wir kommen!", Josef Dötzl ist Sicherheitsgemeinderat in Hollabrunn (FPÖ), trat im Sonnendach, dem Verein für Behindertenhilfe für den Bezirk Hollabrunn , mit seinem Gemeinderatskollegen Günther Maurer als Grillmeister auf.

Die beiden Mandatare hatten bei ihrem ersten Besuch Klienten und Betreuer ins Herz geschlossen und wollten ihnen erneut etwas Gutes tun. Die Einrichtung für Behinderte besteht aus einer Tagesstätte und einem Wohnhaus. Im August 2024 wurde die Tagesstätte innerhalb von 24 Stunden zweimal von verheerenden Unwettern geflutet und komplett zerstört. Der Aufbau dauert bis heute. Lokalaugenschein wurde zu Herzensbegegnung "Als wir unser Amt als Gemeinderäte angetreten haben, wollten wir uns das Sonnendach selbst ansehen", schildert Dötzl, im Brotberuf Landesleiter der Sondereinheit "Sozialbetrug", wie alles begann. Bei ihrem Antrittsbesuch brachten sie frisch gebackenen Apfel- und Topfenstrudel sowie Muffins mit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sonnendach Hollabrunn Die Gemeinderäte Günther Maurer und Pepi Dötzl waren als Grillmeister im Sonnendach zu Gast. Sonja Dürnsteiner und die Klienten waren sehr erfreut.

"Was wir dann aber bei unserem Besuch erlebten, damit hatten wir nicht gerechnet", ist der Kriminalbeamte nach wie vor berührt: Die Klienten freuten sich über die Mehlspeisen, jubelten und applaudierten, als Dötzl und Maurer den Speiseraum betraten. "Wir waren baff! So eine offenherzige Freude über so eine kleine Aufmerksamkeit." Renovierungen und neuer Kanal Da war für die beiden Polizeibeamten klar: Dieses Frühstück wird wiederholt. Das geschah in diesem Frühjahr. "Die fröhlichen Gesichter der Klienten und die gute Stimmung brachten es mit sich, dass wir uns kurzum zur Grillfeier entschieden haben", berichtet Dötzl. Dabei zeigte Sonja Dürnsteiner, die kaufmännische Leiterin des Sonnendachs, die Fortschritte der Sanierung nach dem Hochwasser. "Wichtige Renovierungsarbeiten sind immer noch ausständig", so der Hollabrunner Gemeinderat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sonnendach Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sonnendach Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sonnendach Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sonnendach Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sonnendach Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sonnendach Hollabrunn

Im Außenbereich müsse ein neuer Kanal verlegt werden, da sich das Gelände durch das Hochwasser gesenkt hat, der bestehende Kanal ist undicht geworden. Neuer Therapieraum Außerdem seien Erweiterungen im Obergeschoß der Tagesstätte längst überfällig. Begonnen hat das Sonnendach mit der Betreuung von 14 Klienten. Heute sind es 39. Der Verein braucht einen Therapieraum, in dem sich die Klienten aktiv bewegen können.

Spendenkonto Sonnendach Wer den Verein "Sonnendach - Behindertenhilfe für den Bezirk Hollabrunn" finanziell unterstützen will, hat folgende Möglichkeiten: Online über das Spendenformular auf der Vereinshomepage: sonnendach.at/spenden/

Oder direkt per Überweisung: IBAN: AT87 3232 2000 0005 6077