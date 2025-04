"Sonnendach" in Hollabrunn: Das Hochwasser ist noch nicht vergessen

Vieles ist seither geschehen, das Team hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Angebot trotz aller Widrigkeiten aufrechtzuerhalten. Bis heute konnte jedoch noch nicht alles auf dem Gelände und in den Gebäuden wiederhergestellt werden. Voraussichtlich wird der ursprüngliche Zustand erst nächstes Jahr wieder erreicht sein, wie die kaufmännische Leiterin des Vereins, Sonja Dürnsteiner, im Gespräch mit dem KURIER erzählt.

Denn mehrmals drangen durch die heftigen Regenfälle große Mengen Schlamm in die Räume ein und füllten den Keller bis zur Decke. Zahlreiche freiwillige Helfer, die Feuerwehr und Unterstützer des Vereins halfen tatkräftig beim Entfernen von Wasser und Lehm.

Ab November zeichnete sich dann langsam Besserung ab: 32 Kubikmeter Sperrmüll wurden entsorgt, die Böden in den betroffenen Räumen entfernt und die wichtigsten Anschlüsse – Strom, Heizung und Internet – wiederhergestellt. "Wir haben sie vorsorglich in die oberen Stockwerke verlegt", schildert Dürnsteiner.

Vieles steht noch bevor

„Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass alles wieder in den ursprünglichen Zustand kommt“, betont Dürnsteiner. Der Fokus der Sanierung lag zunächst auf dem Hauptgebäude der Tagesstätte. Dort wurden neue Böden verlegt, die Räumlichkeiten frisch ausgemalt und neue Innentüren eingebaut. Der Lift, der für die Barrierefreiheit in dem Gebäude entscheidend ist, ist seit Kurzem wieder in Betrieb.