„geh-meinsam“ seit zehn Jahren aktiv: Verein feiert Jubiläum

Von Astrid Mörk

Am 17. Mai ab 16 Uhr ist es soweit: Der Ladenraum Wolkersdorf feiert zusammen mit dem Verein „geh-meinsam“ sein 10-jähriges Jubiläum am Hauptplatz in Wolkersdorf. Mit Livemusik und kulinarischen Köstlichkeiten wird dieser Ehrentag gebührend gefeiert.