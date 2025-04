Nachts im Stift Altenburg: Unterwegs zwischen Natur und Geschichte

Neben dem regulären Besichtigungsangebot stehen zudem zahlreiche Spezialführungen auf dem Programm – darunter exklusive Führungen durch die Kunstsammlung, einzigartige Nachtführungen mit Laternen (am 9. und 24. Mai) sowie thematische Wanderungen durch den Stiftswald. Jedes dieser Angebote ermöglicht einzigartige Einblicke in die Geschichte des Gebäudes und die umliegende Natur.

Für Groß und Klein

Bereits vor Saisonbeginn gibt es die Möglichkeit, an einer Ponywanderung teilzunehmen. Diese führen durch das weitläufige Stiftsareal und bieten nicht nur für Kinder, sondern auch für die ganze Familie ein einzigartiges Erlebnis. Die nächste findet am 27. April statt – eine weitere Gelegenheit bietet sich am 4. Mai. An ausgewählten Wochenenden werden außerdem Seminare angeboten, darunter ein Meditationswochenende (16. bis 18. Mai) und ein Yoga-Retreat (23. bis 25. Mai).