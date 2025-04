Winzer Krems: Einzigartiges Filmerlebnis für Weinbegeisterte

Von Astrid Mörk Dem Weinbau zum Greifen nah sein – das ermöglicht seit Kurzem das neue Filmerlebnis Wein.Handwerk.Leidenschaft auf 270 Grad in der Erlebniswelt Sandgrube 13 wein.sinn. Seit der Eröffnung vor 20 Jahren begeisterte das Ausflugsziel über 500.000 Gäste. Jährlich zieht es rund 30.000 Besucherinnen und Besucher in die Erlebniswelt und nehmen an den Führungen teil.

Ein Erlebnis für Alle Mit der neuen Attraktion soll nicht nur das Jubiläum gefeiert, sondern auch das touristische Angebot in der Region gestärkt werden. Aus diesem Grund wird der Film sowohl in Deutsch als auch in Englisch und Französisch angeboten und ermöglicht so internationalen Gästen, an dem Erlebnis teilzunehmen.

© Robert Herbst/Winter Krems Das neue 270 Grad-Filmerlebnis zeigt die Welt und Arbeit der Winzer

Deshalb richtet sich die neue Attraktion nicht nur allgemein an Weinliebhaber, sondern auch Touristengruppen und internationale Gäste der Donau-Fluss-Schifffahrt. „Unsere internationalen Gäste suchen nach authentischen Erlebnissen. Dieser Film erweitert das touristische Angebot auf eine innovative und faszinierende Weise und ist ein Fixpunkt in unserem Programm“, erklärt Klaus Schemminger, Vice President Land Operations für die Flusskreuzfahrten bei Viking.

Der Weg zum Wein Der Film wurde von der Moviementum Filmproduktion KG unter der Regie von Andreas Leitner produziert und soll eine Hommage an Winzerinnen und Winzer sein. In 10:30 Minuten bietet der Film zahlreiche Einblicke in den Alltag des Weinbaus und setzt diese gekonnt in Szene. „Durch das 270-Grad-Panorama fühlen sich die Zuseher, als wären sie mitten in den Weinbergen“, sagt Leitner. „Damit setzen wir einen neuen Maßstab in der Weinerlebniswelt. Der Film ermöglicht unseren Gästen einen emotionalen und authentischen Einblick in das Handwerk unserer Winzerinnen und Winzer“, so Geschäftsführer Ludwig Holzer. Ab sofort ist der Film in jeder Weinerlebnisführung enthalten und soll den Höhepunkt der Touren darstellen.