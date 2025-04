Vorhang auf für Kunst und Kultur in den Gärten von Langenlois

Während die Temperaturen langsam steigen, gibt es auch immer mehr Veranstaltungen im Freien. Besonders die Kultur in den Gärten und Höfen von Langenlois erblüht mit dem Frühlingsbeginn. Deshalb öffnen vom 2. Mai bis zum 30. Juni zahlreiche Höfe und Gärten ihre Tore und verwandeln sich in Bühnen für Literatur, Musik und Kabarett. Zudem laden die Winzerinnen und Winzer mit ihren neuen Weinen ein, die Region mit allen Sinnen zu erleben.

Den Auftakt macht das Lesekabarett „Jeder Tag ein Muttertag“ am 8. Mai. Im Hof von Familie Ketter tritt die Autorin und Satirikerin Katharina Grabner-Hayden zusammen mit der Musikerin Tschelsie Berger auf. Ebenfalls mit Literatur und Musik werden Heidi König-Porstner mit den „Pionierinnen“ und Wolfgang Kühn, Heidelinde Gratzl und Andreas Nastl mit der „Limunade“, jeweils am 14. und 18. Juni, auftreten. In der Gartenarena geht es am 13. Juni mit einem weiteren Highlight weiter: Kabarettist Gery Seidl wird dort seine besten und humorvollsten Geschichten präsentieren.