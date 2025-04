Museumsfrühling lässt die Kultur in Niederösterreich erblühen

Vom 1. bis zum 31. Mai öffnen zahlreiche Museen, Sammlungen und Ausstellungshäuser in Niederösterreich ihre Pforten für Gäste. Die Initiative heißt „Museumsfrühling“ und über 170 Museen nehmen daran teil. In den 31 Tagen finden über 300 Veranstaltungen statt und zwar unter dem heurigen Motto „Hereinspaziert!“.

Im Frühling beginnen nicht nur die Blumen zu blühen, sondern auch die Kultur in Niederösterreich. Mit der Initiative „Museumsfrühling“ bieten zahlreiche Ausstellungshäuser und Museen Sonderveranstaltungen und exklusive Führungen an. Im Programm finden sich zudem Konzerte, Lesungen, Workshops, geführte Wanderungen und Museumsheurigen. Die Vielfalt bietet für jedes Alter und jedes Interesse, für Museumsneulinge sowie Museumsprofis etwas Neues zu entdecken. „Kultur wird hier lebendig, bringt die Menschen zusammen und macht neugierig auf die vielen, teils verborgenen Schätze unseres Bundeslandes“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner .

Kultur in allen Ecken

Die Veranstaltungen sind über ganz Niederösterreich verteilt. Neben größeren Veranstaltern wie in der Römerstadt Carnuntum, dem Museum Burg Plankenstein oder dem Museum Gugging nehmen auch kleinere Veranstalter teil, oft mit nur einem einzigen Termin im Rahmen des „Museumsfrühling“. Dazu gehören das Wilhelmsburger Geschirr-Museum, die Druck Kunst Werkstatt Bad Erlach oder das Kurioseum – Science Center in Purgstall an der Erlauf.