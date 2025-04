Wo sich nicht nur Fuchs und Hase Gute Nacht sagen

Warum nutzen Tiere den Schutz der Nacht? Was macht die Nacht für sie so attraktiv? Und wie haben sich diese Lebewesen an die Dunkelheit angepasst und welche Fähigkeiten besitzen sie? Das sind nur einige der Fragen, denen man im Rahmen der Sonderausstellung auf den Grund gehen will. Ein zentrales Thema sind dabei die (tierischen) Sinne, betont Lintner. Gerüche spielen bei der Orientierung in der Dunkelheit eine wichtige Rolle. 225 Millionen Riechzellen hat etwa ein Fuchs in der Nase, beim Menschen sind es nur rund zehn Millionen. Aber auch „auf Sicht“ sind viele Bewohner der Nacht unterwegs. Und dafür bestens ausgerüstet. Zum Vergleich: Während im menschlichen Auge rund 120 Millionen Stäbchenzellen (zuständig fürs Sehen in Grautönen) sitzen, sind es bei einer Katze sechs- bis achtmal so viele.

Doch Minderwertigkeitsgefühle braucht man deswegen keine bekommen. „Der Mensch hat eigentlich gute Sinne für die Nacht. Wir wollen mit der Ausstellung auch erreichen, dass man die Scheu vor der Dunkelheit verliert und Lust machen, die Nacht zu entdecken“, sagt Zoologe Stocker.