Hoheit mit Zirbenzepter und Motorsäge

Ihr selbst macht die Arbeit mit der Motorsäge viel Spaß, in der Schule habe sie schon angefangen, nach dem Unterricht auf dem Schneideplatz zu gehen und Simulationsschnitte zu üben. Kleinreden habe sie sich nie lassen. „Es werden immer noch Schmähs gemacht, weil ich eine Frau bin, aber da darf man sich nicht abhalten lassen und es sich nicht zu Herzen nehmen“, will die Waldkönigin auch andere ermutigen. Heute geht sie mit ihrem Vater regelmäßig in den Wald und hilft tatkräftig bei der Forstarbeit. „Aber ich habe momentan nicht so viel Zeit“, bedauert die Mostviertlerin, denn ihre Lehre mit Matura sei sehr intensiv.

Lehre als Tischlereitechnikerin

„Ich habe umgesattelt und mache jetzt eine Doppellehre zur Tischlereitechnikerin.“ Im Moment ist sie in der Landesberufsschule Pöchlarn. „Weil ich im letzten Jahr bin, haben wir jetzt trotz Lockdown Präsenzunterricht“, sagt die 20-Jährige. Und im nächsten Satz: „Aber man lernt nie aus. Jedes Holz, jeder Arbeitsschritt ist anders, weil man mit einem natürlich gewachsenem Rohstoff arbeitet. Je nach Witterungs- und Umwelteinflüssen verlangt er nach einer individuellen Bearbeitung.“ Das ist es, was sie an dem Beruf fasziniert, „die Abwechslung“.