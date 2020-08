Höhenflüge im All und in der Wirtschaft

Geboren am 24. August 1960 in Wien. Er studierte Elektrotechnik an der TU Wien. Für das sowjetisch-österreichische Weltraumprojekt Austromir 91 flog Viehböck am 2. Oktober 1991 ins All. Nach sieben Tagen und 22 Stunden kehrte er auf die Erde zurück. Danach arbeitete er für Rockwell und später Boeing in den USA und Wien. 2004 übernahm er eine führende Position bei der Berndorf AG, seit Juli ist er CEO und Vorstandsvorsitzender