Berndorf-Aufsichtsratschefin: „Zweiter Lockdown wäre eine Katastrophe“

Weltkonzern. Mit Berndorf assoziieren die Österreicher meistens die gleichnamige Besteckfirma. Dabei ist die Berndorf AG ein globaler Hightech-Konzern mit den Bereichen Werkzeugbau, Wärmebehandlung, Band & Bandanlagen, Pressbleche, Bäderbau, Verfahrenstechnik und Mechatronics. In vielen dieser Bereiche ist man an der Weltspitze.

Die Berndorf AG vereint unter ihrem Dach 60 einzelne Unternehmen, die in Summe 2.200 Mitarbeiter in 20 Staaten beschäftigen (Umsatz: 660 Millionen Euro). 1988 erwarb Norbert Zimmermann mit anderen Managern das damals verstaatlichte Unternehmen. Vorstandschef ist „Austronaut“ Franz Viehböck. 1995 erwarb Zimmermann auch den heute börsennotierten Technikkonzern für die Ölindustrie Schoeller-Bleckmann Oilfield, wo er Kernaktionär ist. Bei Berndorf übergab Zimmermann den Aufsichtsratsvorsitz heuer an seine Tochter Sonja. Die gebürtige Wienerin Sonja Zimmermann absolvierte an der Uni Wien die Übersetzer- und Dolmetscherausbildung mit Fächerkombination Handelswissenschaften. Danach stieg sie in das Familienunternehmen ein.

Ach ja: Die Besteckfirma Berndorf gibt es noch immer. Ein kleines Unternehmen, das aber längst aus der Berndorf AG herausgelöst wurde. Die Eigentümer sind aber dieselben: die Familie Zimmermann und ihre Partner.