Hochwasser-Schutz bewahrt Gemeinde vor nassen Füßen

Wer in der Region schon einige Zeit wohnt, kann sich noch gut an die Sturzfluten von 1997 oder 2002 erinnern. Damals überfluteten die Hochwässer Hunderte Gebäude im Piestingtal und richteten einen Millionenschaden an. Besonders betroffen war die Gemeinde Waldegg mit dem Ortsteil Peisching.

Die Bevölkerung und die regionale Politik ließen nicht locker, bis die Verantwortlichen in Land und Bund dem dringend benötigten Hochwasserschutz-Projekt zustimmten. Für 10,7 Millionen Euro wurde in den vergangenen drei Jahren in Waldegg kein Stein auf dem anderen gelassen und dem Piesting-Fluss ein neues Korsett verpasst. Ziel des Schutzprojektes ist eine möglichst schadlose Abfuhr eines 100-jährlichen Hochwassers. „Der Schutz unserer Regionen vor den Gefahren durch Hochwasser hat für mich höchste Priorität. Wir arbeiten Hand in Hand mit den Ländern und den Gemeinden sehr gut zusammen und können so für unsere Bevölkerung viel an Sicherheit schaffen“, sagte Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) anlässlich der Eröffnung des Projekts am Dienstag.