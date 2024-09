Folgen der Flut: Aufräumen geht weiter, Ärger um Diebe, Geologen gesucht

Der Großeinsatz der Hilfskräfte nach der Flutkatastrophe in Niederösterreich ist noch lange nicht beendet. Allein im Bezirk St. Pölten wurden mehr als 2.600 Häuser durch die Wassermassen teils schwer beschädigt, auch 285 Betriebe sind betroffen.

Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder brachen insgesamt elf Dämme, am vergangenen Wochenende waren noch 46 Haushalte ohne Strom.

Die Situation ist in Teilen des Landes also noch weiter sehr prekär. Am Montag berichtete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dass die Bezirke Tulln, St. Pölten-Land und St. Pölten-Stadt weiterhin als Katastrophengebiete gelten. "Bis alle Schäden beseitigt sind, wird es noch Wochen, wenn nicht Monate dauern", sagte die ÖVP-Politikerin.

Ersatzrate angehoben

Unterdessen wurden bereits erste Hilfen für die Betroffen ausbezahlt, immer mehr Schadenskommissionen machen sich in den Gemeinden an die Arbeit. Wie der KURIER berichtete, wurde die Ersatzrate für Hochwasseropfer von bisher mindestens 20 Prozent auf mindestens 50 Prozent angehoben, in Ausnahmefällen kann der Ersatz bis zu 80 Prozent betragen.