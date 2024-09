Als Feuerwehrmann und Bürgermeister gegen die Flut: "Jeder hatte Angst"

Das Handy hat Becker stets bei der Hand, gefühlt alle zwei, drei Minuten klingelt es während des KURIER-Interviews. Hunderte Anrufe und noch viel mehr Whatsapp-Nachrichten habe er in den kritischen Tagen bekommen. „Was soll ich machen, jeder hier hat meine Nummer. Ich hab’ jedes Mal abgehoben, zurückgerufen oder geantwortet“, versichert er.

Bei der heute noch immer allgegenwärtigen Katastrophe von 2002 war Evakuieren gar nicht möglich. Dieses Ereignis habe jeden geprägt, der es erlebt hat. „Es war unbeschreiblich. 800 Liegenschaften verwüstet, viele fast gänzlich zerstört mit zwei Meter Wasserstand in den Wohnräumen. Existenzen wurden zerstört. Das vergisst man nicht“, erinnert sich Becker.

Stellt sich die Frage, was war dieses Mal anders? „Es herrschte eine unglaubliche Disziplin. Die Leute haben Säcke gefüllt, Häuser abgedichtet und sich gegenseitig geholfen,“ erzählt Becker stolz. Als Feuerwehrleute am Fluthöhepunkt zu einem Hotspot wegmussten, übernahmen kurzerhand Anrainer das Befüllen von Big Packs mit Sand mithilfe von Betonmischwägen.

Dieses Mal gaben auch die vor der Flut bereits aufgetauchten Katastrophenhilfszüge der Feuerwehr aus NÖ, OÖ und der Steiermark S icherheit. Becker: „Dazu ist der Black Hawk des Bundesheeres zwei Tage lang geflogen und hat mit Big Packs den Dammbruch beim Gschinzbach geflickt“. Der fliegende Gigant hat mit über 300 Kubikmeter Dichtmaterial das riesige Loch im unzugänglichen Gelände gestoppt. „Die Siedlung, in der die Jungen erst ihre neuen Häuser bezogen und viele kleine Kinder haben, wurde evakuiert. Aber wir konnten die Überschwemmung dort verhindern“, schildert der Bürgermeister. Bezirks- und Landesführungsstäbe hätten unterstützt, wo sie konnten.

„Beim Feuerwehrhaus holten die Leute 7.000 Sandsäcke ab. Man hat es gesehen, sie waren angespannt, einige haben geweint. Jeder hatte Angst , aber niemand hat aufgedreht“, so Becker. 2002 hätten die Leute vor Angst und Verzweiflung geschrien und geschimpft.

Vom Kamp, dem Kanal „Mühl-Kamp“, der Mühlen im Unterlauf antreibt, und vom Gschinzbach sei Hadersdorf an „drei Fronten attackiert“ worden. Trotz der Sandsackwälle und sündteurer Pumpwerke habe man auch Schäden, so Becker. Rund 85 Häuser und 60 Wohnungen, etliche Betriebe, das Reitzentrum, das Freibad und das Fußballstadion sind betroffen und teilweise zerstört. „Fußballspiele wirds heuer nicht mehr geben“, kränkt sich der Kickerpräsident Becker. Aber: „Wichtig ist, dass niemandem etwas geschehen ist. Nicht weit von hier sind in Dörfern nur zehn Häuser von ein paar Hundert unbeschädigt. Dort müssen große Hilfsaktionen hin“, fordert er.

Beckers Lehre aus der Flut 2024: „Bereitet euch vor. Das entlastet am Tag X die Einsatzkräfte enorm und gibt einem selbst Sicherheit. Eigentlich sagt das der Hausverstand.“