Nach sieben Tagen sinken die Pegel

Bei 8,76 Metern Pegelstand wurde in Wildungsmauer (Bezirk Bruck/ Leitha) Donnerstagfrüh der vorläufige Höchststand erreicht. Die Messstelle, die auf halbem Weg zwischen Schwechat und Bratislava liegt, gilt als maßgeblich für die Bezirke Bruck und Gänserndorf. Dort hieß es weiter zittern. „Wir haben den Bahndamm noch einmal mit Schotter verstärkt“, schildert der Hainburger Feuerwehrkommandant Christian Edlinger. Die Donau drückt das Wasser unter dem Damm durch. „Die Lage ist stabil, wir patrouillieren ständig“, sagt Edlinger. 50 Zentimeter Spielraum bis zur Dammkrone bleiben noch. Michaela Gansterer-Zaminer betreibt an der Donaulände ein Hotel. „Wir bleiben hier, bei uns läuft alles normal weiter“, sagt sie.

Von einer Entwarnung kann man noch nicht sprechen. Die Donau "beruhigte" sich, die Pegel waren allmählich im Sinken begriffen. "Es erfolgt zwar sehr langsam, aber es geht zurück", hieß es beim hydrografischen Dienst laut ORF. Der Pegel bei Wildungsmauer lag Freitagvormittag gegen 9.00 Uhr bei 8,10 Meter. Um ein Uhr morgens waren es noch 8,37 Meter.

In Bad Deutsch-Altenburg laufen acht Großpumpen auf Hochtouren. „Beim Hochwasser 2002 sind wir noch mit der Hälfte ausgekommen“, so Feuerwehr-Bezirkskommandant-Stellvertreter Walter Panzer. „Die Situation ist kritischer als vor elf Jahren.“ Über Nacht sind die Sandsack-Barrieren noch einmal um 50 Zentimeter erhöht worden, um ein Altersheim und das Kurhaus zu schützen.

Bedrohliche Ausmaße nahm das Hochwasser auch in der March an. In der Nacht auf Donnerstag stieg der Pegel in Marchegg auf 7,44 Meter. Zum Vergleich: 2002 waren es 7,28 Meter. Doch der Damm, der nach dem verheerenden Hochwasser in Dürnkrut 2006 neu gebaut wurde, scheint sein Steuergeld wert zu sein. „Wir haben sogar noch etwas Luft“, sagt Bürgermeister Gernot Haupt. Problematisch ist die Lage hingegen vor der Donau-Einmündung. Die Pumpen, die das Wasser aus den Drainagen pumpen sollen, laufen auf Hochtouren. „Wir sind am Limit“, sagt ein Feuerwehrmann aus Engelhartstetten. Aufgeweicht sind die Dämme des Russbaches. Die Böschungen lecken an Dutzenden Stellen; Hunderte Feuerwehrmänner stopfen die porösen Stellen mit Vlies und Abertausenden Sandsäcken zu.

An der Einmündung wird mit einem Bagger eine Notmaßnahme vorbereitet. Sollte der Damm brechen, wird der Bach mit Wurfsteinen zugeschüttet. Sonst droht eine großflächige Überflutung der Region.

Sämtliche Passagiere des in Wien-Nussdorf gestrandeten Donau-Kreuzfahrtschiffes "Filia Rheni" sind am Donnerstagabend wohlbehalten von Bord gebracht worden. Für die " Evakuierung" wurde am Nachmittag von der Feuerwehr eine Pontonbrücke errichtet. Am Schiff befanden sich rund 160 Personen - 130 davon gehörten zu einer britischen Seniorenreisegruppe.