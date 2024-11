Nach dem Hochwasser: Bahnhof Tullnerfeld ab Montag eingeschränkt in Betrieb

Der Bahnhof Tullnerfeld auf der "neuen“ Weststrecke in Niederösterreich kehrt nach den massiven Hochwasserschäden von Mitte September am Montag in den vorerst eingeschränkten Betrieb zurück.

Damit verbunden ist die Wiederaufnahme der Verbindung CJX5 von und nach Wien Westbahnhof. Die Bahnsteige werden nicht nur über Treppen, sondern auch per Aufzug erreichbar sein, teilten die ÖBB am Freitag mit. Der Pendelverkehr auf der Linie CJX5 startet am Montag um 4.48 Uhr ab Wien Westbahnhof bzw. um 5.20 Uhr ab Tullnerfeld. Bis 8.18 bzw. 8.20 Uhr sind die Züge an Werktagen alle 30 Minuten unterwegs. Danach verkehren sie im Stundentakt. Von 14.18 bis 20.18 Uhr (ab Wien Westbahnhof) bzw. von 18.20 bis 20.20 Uhr (ab Tullnerfeld) steht die Verbindung neuerlich alle 30 Minuten zur Verfügung.