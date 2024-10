Unwetter: Neuer Schienenersatzverkehr Tullnerfeld - Wien Hütteldorf

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) hat in Zusammenarbeit mit dem ÖBB-Personenverkehr und Postbus ab heute, Mittwoch, bis zur teilweisen Wiederaufnahme der Linie CJX5 einen neuen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Autobussen auf der Strecke Tullnerfeld - Wien Hütteldorf eingerichtet. Die Direktverbindung wird laut einer Aussendung stündlich angeboten und morgens nach Wien sowie nachmittags in die Gegenrichtung auf einen Halbstundentakt verstärkt.

Den Pendelströmen solle Rechnung getragen werden, so der VOR. Nach den Unwetterschäden von Mitte September an der "neuen" Westbahnstrecke sei es das Ziel, "durch diese Maßnahme eine zuverlässige und dringend benötigte Verbesserung für den Schul- und Berufsverkehr in der Region zu schaffen".

Auf einen 30-Minuten-Takt verstärkt

Von 5.15 bis 8.15 Uhr wird der SEV nach Wien Hütteldorf auf einen 30-Minuten-Takt verstärkt, von 13.57 bis 18.57 Uhr nach Tullnerfeld. Die Autobusse verkehren täglich von 3.57 Uhr bis 19.57 Uhr ab Wien Hütteldorf und von 5.15 Uhr bis 20.15 Uhr ab Tullnerfeld ohne planmäßige Zwischenhalte. Während der Hauptverkehrszeiten an Werktagen werden laut VOR zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt, um die Nachfrage besser abzudecken.