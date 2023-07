Hitze und Mode: Mostbarone tragen Schottenröcke

Wäre die Männerrunde der Mostbarone zu ihrem Gründungsschwur vor 20 Jahren im Schottenrock angetreten, hätte es wohl nicht nur in den Mostfässern ordentlich gegärt. Doch nun, zum runden Jubiläum, marschierten Dienstagabend stolze Barone zum Jubel der Baroninnen und Baronessen in Kilts auf. Bundesweit und international vielfach ausgezeichnet, herrscht in der innovativen Produzenten-Runde Aufbruchsstimmung. Eine neue flotte und sexy Tracht ist nur eine Botschaft dafür.