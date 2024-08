NÖ: Trotz Hitzerekorden sind die Freibäder noch nicht auf Rekordkurs

Temperaturen recht weit jenseits der 30 Grad und der Drang nach Abkühlung im frischen Nass sollte eigentlich in den Freibädern die Besucherrekorde schnalzen lassen. Doch nach rund Zweidrittel der Badesaison sieht die Bilanz der Bäderbetreiber in Niederösterreich eher ernüchternd aus. Derzeit zeige eine vorläufige Bilanz eine Saison ohne Rekorde und Zugewinne, berichtet Kurt Staska , der Sprecher der 140 nö. Bäderbetreiber in der NÖ Wirtschaftskammer.

Der Grund für die ernüchternden Zahlen sind die verregneten Wochen im Mai und in der ersten Juni-Hälfte . "Die Saison ging eigentlich erst Mitte Juni los“, so Staska. "Ein guter Mai beschert uns im Strandbad Baden schon einmal um die 40.000 Besucher , heuer kamen wir gerade mal auf 18.000 Eintritte“, ergänzt er. Der Juli und vor allem die große Hitze im August konnten für die Bäder dann doch wieder einiges wettmachen.

Im Badener Strandbad etwa hofft man darauf, die 200.000er-Marke zu knacken. Derzeit liege man bei rund 155.000 Eintritten, heißt es. Während die meisten kleinen Bäder mit Schulstart schließen, haben einige größere, wie auch jenes in Baden, noch bis Ende September geöffnet. Vor allem die Saisonkartenbesitzer und treuen Stammkunden können die Besucherzahlen nochmals nach oben korrigieren.

"In einem sehr guten Septembermonat zählen wir in Baden schon mal 25.000 Gäste“, schildert Staska. Das schlage sich in den Kassaeinnahmen zwar nicht groß nieder, helfe aber der Gastronomie.

Konkurrenz durch Hauspools

Alles in allem dürfte die Saison für die rund 140 nö. Bäder wenig spektakulär, aber dennoch zufriedenstellend enden. Einige Bäder haben sich aber auch zu regelrechten Regionalattraktionen gemausert. So wird das neue Amstettener Stadtbad mit Badefreuden im Freien und in der Halle sensationell angenommen.