Historische Münzen in Eckartsauer Steinpranger entdeckt

Standortbestimmung

Anhand der Münzen und des Kartenmaterials aus der Zeit der Josephinischen Landvermessung, die zwischen 1760 und 1780 durchgeführt wurde, habe man außerdem die „Wandertätigkeit“ der steinernen Säule nachvollziehen können. „In den 240 Jahren, in denen es den Pranger bereits gibt, ist er, samt derzeitigen Standort, an vier verschiedenen Plätzen gestanden“, erklärt Makoschitz. Sowohl das Revolutionsjahr 1848, als auch die Pflanzung einer „Kaiserlinde“ für Franz Joseph im Jahr 1908 haben einen Standortwechsel für den Pranger notwendig gemacht. Weit weg vom ursprünglichen Platz ist der Steinpranger mittlerweile aber nicht mehr. Seinen Standplatz hat er nun in der neuen Grünfläche am Marktplatz gefunden.