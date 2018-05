Histaminintoleranz: Weingenuss ohne Nebenwirkungen

Rote Backen, Atemnot, Herzrasen, Übelkeit oder rasende Kopfschmerzen: Wer nach dem Genuss eines Glas Weins an einer der unangenehmen Symptome leidet, ist vermutlich einer von fast 200.000 Österreichern mit einer Histaminintoleranz. Viele von ihnen wissen gar nicht, wieso sie nach dem Bier oder einem Schluck Rotwein solche Nebenerscheinungen haben.

„Für Personen mit Histaminintoleranz wäre das Wissen um den Gehalt von Histaminwerten in Nahrungsmitteln sicher von großem Interesse“, erklärt Klaus Kubesch vom Pharmalabor „pharm-analyt“ im niederösterreichischen Baden. Das auf Arzneimittelanalytik spezialisierte Labor hat sich dem Thema angenommen und nach einiger Forschung eine Methodik entwickelt, um den Histamingehalt selbst in niedrigsten Konzentrationen in Wein, Bier oder Essig nachweisen zu können. Selbst eine Menge von 5 Mikrogramm pro Liter (das entspricht fünf Gramm in einem Swimmingpool mit 1000 Kubikmeter Wasser, Anm.) kann verlässlich gemessen werden, erklärt Kubesch.