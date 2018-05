Italienischer Wein wird immer beliebter

Die Anbieter von Spumante und Prosecco meldeten in diesen ersten Monaten 2017 ein Exportwachstum von 15 Prozent. Bis Jahresende sollte der Export der Schaumweine auf ein Rekordhoch von 1,2 Milliarden Euro klettern.

Erstmals seit Jahren wächst wieder auch der Weinkonsum in Italien wieder. In den letzten 30 Jahren hat sich der Weinkonsum in Italien halbiert und ein Rekordtief von 33 Liter Wein pro Kopf pro Jahr erreicht. Zum Vergleich: Der Weinkonsum in Frankreich liegt bei 45 Liter pro Kopf im Jahr.

Wegen der Trockenheit im Sommer musste Italiens Weinsektor einen 26-prozentigen Produktionsrückgang hinnehmen. Umgerechnet jede vierte italienische Weinflasche ist damit weggefallen.