Hinrichtungsvideo hat keinen Terror-Bezug: Verfahren eingestellt

Angestachelt durch den Terroranschlag hatten sich die Jugendlichen eines Asylquartiers in Pottendorf am 3. November in den Schlosspark begeben und eine Hinrichtung nachgestellt. Es wurde ein Video angefertigt, auf dem zu sehen ist, wie einer der Burschen zum Schein von hinten exekutiert wird. Der Bürgermeister von Pottendorf, Thomas Sabbata-Valteiner (SPÖ), hatte die für ihn „beängstigend anmutenden Dreharbeiten“ beobachtet und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung forschten die Gruppe aus und beschlagnahmten das Video, ließen es übersetzen und erstellten nach den Einvernahmen der Verdächtigen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren eine Gefahrenanalyse. Sie lautet: Auch wenn die Szenen vor dem Hintergrund des Wien-Terrors und der vielen Opfer moralisch verwerflich anzusehen sind, so handelte es sich laut den Ermittlern um einen völlig „deplatzierten Streich“. Ein terroristischer Hintergrund kann laut Verfassungsschutz definitiv ausgeschlossen werden.

Im Kulturkreis üblich

Die Jugendlichen gaben bei ihrer Einvernahme zu Protokoll, dass derartige Handlungen in ihrem Kulturkreis nicht außergewöhnlich seien. Im Rahmen der Asylbetreuung soll die Angelegenheit nun mit den Jugendlichen aufgearbeitet werden. FPÖ-Obmann Norbert Hofer und sein Parteikollege, der für Asylfragen zuständige nö. Landesrat, Gottfried Waldhäusl, sprachen von einer Verhöhnung der Opfer des Terrors und forderten die Ausweisung des Jugendlichen. Rechtlich gibt es dafür aber keine Grundlage.