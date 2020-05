Heuer Sommerfrische statt Urlaub am Meer

Die Ziele sind ehrgeizig: Für die diesjährige Tourismus-Saison definiert Danninger, an die Zahlen des Vorjahres (7,6 Millionen Nächtigungen und über 3,2 Millionen Ankünfte) herankommen zu wollen. Zudem hofft er in manchen Bereichen sogar auf eine Wertschöpfungssteigerung, weil die Gäste dazu bereit seien, für Qualität mehr Geld auszugeben.

Eine Studie von Karmasin Research & Identity habe laut Mikl-Leitner ergeben, dass der Wunsch nach ruhigen Naturerlebnissen, Entschleunigung und Nachhaltigkeit die zentralen Themen der Zukunft seien. Danach ist auch die Kampagne ausgerichtet, die in zwei Schritten durchgeführt wird. In der ersten Welle liegt der Fokus auf dem heimischen Gast, der im Moment auch nicht ans Meer fahren kann. In der zweiten Welle wird dann auch der deutsche Gast angesprochen beziehungsweise Urlaubende aus anderen Nachbarländern, sagt Danninger – natürlich sofern die Reisebeschränkungen aufgehoben werden.

Mit Aktionen der Niederösterreich-Card würden zusätzlich Anreize für Familien geschaffen werden in Niederösterreich Urlaub zu machen, sagt Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ-Werbung.