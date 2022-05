Heim statt Hauben: Neue Unterkunft für wohnungslose Menschen in Mayerling

Im benachbarten Gebäude wird noch gebohrt und gehämmert, im Glashaus wachsen allerdings bereits Topinambur und Tomaten. „Es ist alles grün, ich kann’s gar nicht glauben“, sagt Philip und sieht sich um. Erst Anfang des Jahres hat er die Samen in die Blumentöpfe im Glashaus gedrückt.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet der 40-Jährige für das Projekt VinziRast am Land in Mayerling, NÖ. Legte Beete an, stellte Zäune auf. Dort, wo einst Drei-Hauben-Koch Heinz Hanner Gourmets verwöhnte, sollen künftig 35 wohnungslose Menschen ein neues Zuhause finden. Und Beschäftigung. In der Landwirtschaft, mit den Hühnern oder eben im Glashaus. So wie Philip, der extra so oft wie möglich vom Wiener VinziRast-Cortihaus nach Mayerling pendelt.

„Das sind Dinge, die die Menschen erden“, sagt Architekt Alexander Hagner vom Architekturbüro Gaupenraub, der das Projekt plant und Ehrenmitglied der VinziRast ist. „Viele Menschen, die obdachlos sind, kommen eigentlich vom Land. Ihnen bleibt oft nichts anderes über, als in die Stadt zu ziehen, sie vermissen das Land aber.“