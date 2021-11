Eine Gesundheitspraxis für Obdachlose und Nichtversicherte in Wien

Die Nachfrage nach medizinischer Versorgung von obdach- und wohnungslosen sowie nichtversicherten Menschen ist in diesen unsicheren Zeiten gestiegen. neunerhaus und die Vinzenz Gruppe haben darauf reagiert und in Wien eine neue Sozial- und Gesundheitspraxis eröffnet. In dem in Cape 10 - Haus der Zukunft und sozialen Innovation (Sonnwendviertel) gelegenen dock, so der Name der Einrichtung, können nun all jene andocken, die sonst kaum Zugang zum Gesundheitssystem haben. dock bietet medizinische Abklärung und Behandlung durch ehrenamtliche Fachärzte sowie Beratung durch Sozialarbeiter.

"Die Pandemie hat allen vor Augen geführt, wie wichtig eine funktionierende Gesundheitsversorgung ist. dock leistet einen wesentlichen Beitrag, damit auch obdach- und wohnungslose Menschen einen niederschwelligen Zugang zu ärztlicher Versorgung und Beratung erhalten und ergänzt die zahlreichen Angebote der Wiener Wohnungslosenhilfe. In Wien soll niemand unversorgt auf der Straße leben - das gilt besonders für die kalten Wintermonate", betonte bei der aufgrund der Corona-Lage klein gehaltenen Eröffnungszeremonie Stadtrat Peter Hacker die Wichtigkeit des Projekts.