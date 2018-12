Heer steht auf der Bremse: Kein Air Race 2019 in NÖ

Weil das Bundesheer im September 2019 wieder die Flugshow Airpower in Zeltweg abhält, bemühte sich die „ Cayenne Media Contacta“ als Veranstalter des Air Race den Termin auf Mai vorzuverlegen. Weil bis dato aber immer noch die Nutzungsbewilligung des Bundesheeres fehlt, gab es am Donnerstag folgende Erklärung: "Nach der erfolgreichen Durchführung des Red Bull Air Race in Wiener Neustadt im September 2018 haben die Veranstalter, die Red Bull Air Race GmbH und das Land Niederösterreich in den letzten Wochen eine mögliche Wiederholung der Veranstaltung intensiv geprüft. Eine neuerliche Nutzungsgenehmigung des Geländes in Wiener Neustadt (Grundeigentümer ist das Bundesministerium für Landesverteidigung) liegt jedoch bis dato leider nicht vor. Aus zeitlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen können die Veranstalter die Veranstaltung eines Red Bull Air Race in Österreich im Jahr 2019 daher aktuell nicht bestätigen."