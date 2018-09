Fulminantes Comeback der Luftakrobaten

Nachdem Šonka, Kopfstein und die anderen Rennteilnehmer Freitagabend bei der Pilotenpräsentation auf dem Wiener Neustädter Hauptplatz noch ordentlich vom Regen durchnässt wurden, gab es für Sportler und Besucher am ersten Veranstaltungstag Kaiserwetter. „Die Organisation des Red Bull Air Race ist auch in den kommenden Jahren in Niederösterreich geplant. Damit soll Niederösterreich auch in Zukunft Heimstätte der Motorsportart der dritten Dimension bleiben“, gaben Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger, der Chef der Niederösterreich-Werbung, Christoph Madl, sowie Air-Race-General Erich Wolf unisono ein Bekenntnis zum Austragungsort Wiener Neustadt ab.