Hausgeburt via Telefon angeleitet: Eltern dankten Notruf-Experten

Den 21. Juni werden Bianca Tatzreiter und ihre Familie aus Windhag bei Waidhofen an der Ybbs wohl nicht mehr so schnell vergessen. Mitten in der Nacht hatten damals bei der werdenden Mutter plötzlich die Wehen eingesetzt. Gegen 3.30 Uhr morgens machte sie sich daher mit ihrem Mann Reinhard bereit, in das Krankenhaus zu fahren, da die Geburt ihres zweiten Kindes bevorstand. Doch die kleine Lina wollte nicht so lange warten.

Notruf 144 gewählt

Noch bevor es die beiden zum Auto schafften, begann im Haus die Geburt des Mädchens. Reinhard Tatzreiter wählte sofort den Notruf 144 und stellte das Handy auf Lautsprecher. Am anderen Ende der Leitung war Markus Kamper, Notrufexperte von Notruf NÖ, der die werdenden Eltern mit seinen Anweisungen und Ratschlägen gut durch den Geburtsvorgang brachte. Ein paar Minuten später erblickte Lina gesund und munter das Licht der Welt. Kurz darauf trafen auch ein Notarzt und Rettungswagen vom Roten Kreuz ein und brachten Mutter und Tochter in das Landesklinikum.