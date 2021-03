Harter Rock'n'Roller mit weichem Herz für Tiere

Daniel Seehofer entspricht äußerlich ganz dem Klischee eines echten Rock ’n’ Rollers: zurückgegelte Haare, tätowierte Arme, aufgedehnte Ohrläppchen und eine basstiefe Stimme. Doch hinter dem eindrucksvollen Erscheinungsbild steckt ein weiches Herz: Morgen Vormittag musiziert der Leader der Rockabilly-Band „Lee’s Revenge“ gemeinsam mit seinem Bandkollegen René Hölmling von 11 bis 12 Uhr vormittags live auf Facebook und sammelt Geld für den in Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gestrandeten Zirkus Belly.

Der Zirkus sitzt dort seit Beginn des Lockdowns auf dem Trockenen, langsam geht der Artistenfamilie das Geld aus. Finanzielle Unterstützung vom Staat gibt es keine, jetzt droht der Verkauf der Tiere. „Ich kenne den Zirkus seit 20 Jahren, die gehören quasi zur Familie“, erklärt Seehofer sein Engagement.

Ursprünglich war ein Auftritt in der Wiener Neustädter Innenstadt geplant. Dieser wurde jedoch kurzfristig von der Gemeinde untersagt. (Anm. der Redaktion: In der Printversion des Artikels ist noch vom ursprünglich geplanten Auftritt in der Innenstadt die Rede, die Absage der Gemeinde kam nach Redaktionsschluss.)