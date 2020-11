Wiener Neustädter kämpft mit T-Shirts gegen Angst und Hass

Den Spruch „Schleich di, du Oaschloch“, der nach dem Terroranschlag am 2. November in Wien viral gegangen ist, sucht man auf den Kleidungsstücken von Andi Kerschbaumer vergeblich. „Ich verstehe das Gefühl, das dieser Satz ausdrückt, aber wer weiß, ob in einem halben Jahr die Leute immer noch so differenziert damit umgehen oder das als allgemeine Haltung annehmen? Das wollte ich nicht forcieren“, erklärt der Unternehmer.

Stattdessen findet man auf den Pullovern, T-Shirts, Kappen, Turnbeuteln und Masken positive Sprüche wie „Wien bleibt Wien“, „Kein Platz für Hass“, „Wien Liebe“ oder „Stronger than Hate“. „Diese Sprüche drücken eher aus, was Wien für eine wunderschöne Stadt ist“, sagt Kerschbaumer.