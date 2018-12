Halloween-Räuber von Wiener Neustadt ist entlarvt

Fünf Wochen nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Wiener Neustädter Innenstadt gilt der Fall für die Kriminalisten als geklärt. Am Dienstag konnte ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden. Eine DNA-Spur dürfte den Beamten den entscheidenden Hinweis auf den Verdächtigen geliefert haben. Er ist noch dazu ein Bekannter der überfallenen Supermarkt-Angestellten.

Der mit einer Totenkopfmaske verkleidete Mann tauchte am Halloween-Abend gegen 19.45 Uhr in den Büroräumlichkeiten des Supermarktes auf und zückte vor einer 38-jährigen Angestellten ein Messer. Er warf ihr einen mitgebrachten Rucksack zu und herrschte sie an: „Geld rein“. Die Frau tat, was von ihr verlangt wurde.

Danach flüchtete der Unbekannte mit der Beute zu Fuß durch die Fußgängerzone. Ein 32-jähriger Zeuge fasste sich ein Herz und lieferte sich mit dem Flüchtigen eine erbitterte Verfolgungsjagd. Am Domplatz gelang es dem mutigen Passanten zunächst, den Maskierten einzuholen und kurzzeitig niederzuringen.

Der Täter riss sich jedoch los und konnte entkommen. Seinen Rucksack mit einem Teil der Beute und seinen schwarzen Umhang hatte er zuvor in der Innenstadt bereits weggeworfen. Darauf konnten DNA-Spuren sichergestellt werden, die nun zum verdächtigen führten. Bei dem Mann dürfte es sich um den früheren Lebensgefährten der überfallenen Angestellten handeln. Doe Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu laufen noch.