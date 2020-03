Haftstrafen für Anschlag auf Asylheim mit Molotowcocktails

Weil der Angriff „derart dilettantisch“ abgelaufen sei, verurteilte der Richter das Trio nicht wegen vorsätzlicher Brandstiftung, sondern „nur“ wegen Sachbeschädigung. Die beiden Täter, die den Brandsatz geschmissen haben sollen, wurden zu drei Monaten unbedingter Haft verurteilt, ein dritter Beitragstäter zu sechs Wochen bedingt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig, erklärt der Vizepräsident des Landesgerichts, Wolfgang Schuster-Kramer.

Voll besetztes Asylquartier

Es war am 27. November 2016, als die Brandsätze an der Außenmauer des Asylheims in Himberg zerschellten. In dem Haus lebten damals rund 100 Asylwerber – verletzt wurde von ihnen niemand. Lediglich die Hausmauer wurde beschädigt und ein in der Nähe abgestellter Lkw-Anhänger mit dem Schriftzug „Phalanx“ beschmiert. Dabei handle es sich laut den Ermittlern um den Namen eines Online-Versands, der von führenden Mitgliedern der Identitären Bewegung betrieben wird.

Dies und Hinweise aus der Bevölkerung führten den Verfassungsschutz schließlich auf die Spur der Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren. Bei Hausdurchsuchungen im Oktober 2019 stießen die Kriminalisten nicht nur auf belastende Beweise. Von drei Verdächtigen stimmten die DNA-Spuren mit dem sichergestellten Material an Tatort und an den Molotowcocktails überein. An den Adressen fand der Verfassungsschutz NS-Devotionalien und jede Menge Werbematerial der Identitären Bewegung.