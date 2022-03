Hafenspitz wird umgestaltet: Leinen los für die Mole Melk

Knapp ein Jahr ist vergangen, seit am Melker Hafenspitz die Baumaschinen aufrollten. In wenigen Tagen wird zwar das neu entstandene Schifffahrtszentrum feierlich eröffnet, die Bauarbeiten am Areal gehen aber weiter.

Am Montag wurden nun die Pläne zur neuen „Mole Melk“ präsentiert, womit laut Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) ein neuer Stadtteil entstehe.