Melker Fährhaus von nun an in städtischer Hand

Seit vielen Jahren bildet das Fährhaus Jensch am Melker Hafenspitz das „Eingangstor“ in die Donaustadt. Rund 450.000 Schiffstouristen und knapp 200.000 Radfahrerinnen und Radfahrer kommen jährlich auf diesem Weg in die Stadt. Seit Mai diesen Jahres blieben die Türen des Traditionsbetriebs aber geschlossen.

1,2 Millionen Euro

„Meine Eltern haben dieses Haus erbaut, entsprechendes Herzblut steckt darin“, so die ehemalige Besitzerin Karin Scherzer-Jensch. „Ich wollte aber in Zukunft mehr Zeit für meine Familie und unsere Niederlassung in Wieselburg haben“, erklärt die Gastronomin den Entschluss zum Verkauf.