Aus Melker Fährhaus soll Restaurant Hafenspitz werden

Im vergangenen Mai entschieden sich die Betreiber des Fährhauses am Melker Hafenspitz für die Schließung der Traditionsstätte. Als neuer Käufer der Immobilie wie auch des dazugehörigen Campingplatzes sprang die Immobiliengesellschaft der Stadt Melk "MEKIV" ein.

„Wir wollten selbst in der Hand haben, wer den Hafenspitz bespielt, und somit auch das Naherholungsgebiet Kolomaniau aufrechterhalten“, lobt Bürgermeister Patrick Stobl (ÖVP) heute noch die Entscheidung. Während die Immobiliengesellschaft auch in Zukunft den Campingplatz sowie die Apartments am Hafenspitz betreuen wird, wurde ein Pächter für das ehemalige Fährhaus gesucht.

Neue Pächter gefunden

In einem rund zweieinhalb Monate dauernden Ausschreibungsprozess hätten sich laut MEKIV-Geschäftsführerin und Wirtschaftsstadträtin Ute Reisinger einige Interessenten gemeldet. Den Zuschlag erhielt die oberösterreichische Stützner Gruppe. „Wir haben in der intensiven Vorarbeit gemerkt, dass wir in die gleiche Richtung arbeiten“, gab Geschäftsführer Patrick Stützner bei seiner Vorstellung als neuer Pächter Einblicke in die Verhandlungen mit der Stadt Melk.