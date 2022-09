Häusliche Gewalt in NÖ: Immer mehr Fälle, Polizei reagiert

Die Zahlen sprechen eine deutliche, eine traurige Sprache: In den vergangenen acht Monaten wurden in Niederösterreich 1.727 Betretungsverbote ausgesprochen, eine Steigerung um zwölf Prozent (Plus 181) gegenüber dem Vorjahr.

"Kein Randphänomen mehr"

Der Statistik zufolge machen Polizei und Justiz also immer mehr Täter aus, die der häuslichen Gewalt beschuldigt werden. 1.386 Personen waren es, eine Steigerung um zwölf Prozent. „Es handelt sich also längst um kein Randphänomen mehr. Gewalt in der Familie zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten“, sagt Alexander Grohs, Leiter des Vereins Neustart.

Die Politik hat auf diese Entwicklung reagiert und einige Schutzinstrumente eingeführt: Zusammen mit dem Betretungsverbot wird dem Gefährder – in 91 Prozent der Fälle handelt es sich um Männer – seit 1. Jänner 2020 auch verboten, sich dem Opfer auf weniger als 100 Meter zu nähern. Dieses Annäherungsverbot schützt das Opfer also überall, wo es sich aufhält, nicht mehr nur in der Wohnung, in der es lebt. Zudem sind jene Personen, gegen die ein derartiges Verbot ausgesprochen wurde, mittlerweile verpflichtet, sich mit einer Beratungsstelle für Gewaltprävention in Verbindung zu setzen.

Zu tun gibt es für das Team um Grohs deshalb genug. 12.000 Beratungsstunden wurden in Niederösterreich in einem Jahr absolviert, mit knapp 2.000Personen wurde gesprochen und Lösungswege aufgezeigt.