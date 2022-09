Psychothriller in der Wachau: Schöne Fassade mit Bedrohlichem

Bedrohliches

Dass der Thriller ausgerechnet in der Wachau spielt, ist kein Zufall. Walter ist in Aggsbach aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie noch immer dort. „Man sollte ja darüber schreiben, was man kennt und liebt“, sagt die Autorin. „Und mich hat fasziniert, dass hinter jeder schönen Fassade etwas Bedrohliches stecken könnte.“

Zu dem Buch hat Walter gründlich recherchiert. Bei einer Winzerfamilie in der Verwandtschaft konnte sie viel über die Hintergründe erfahren. „Das macht Spaß und bekommt dann so eine Dynamik. Man fühlt dann die Geschichte, wenn man vor Ort ist und die Protagonistin wächst so langsam, als wäre sie ein Kind“, beschreibt es Walter.

Die Mutter zweier Töchter schreibt auch bereits am nächsten Buchprojekt, das voraussichtlich Ende 2023 erscheinen soll. Der zweite Psychothriller soll abermals in der Wachau spielen.

Der zweite Psychothriller soll abermals in der Wachau spielen.

29. September findet um 19 Uhr eine Lesung im Kremser Salzstadl statt.

